By Eleonora Gitto

Apple, doppia fotocamera e 5 pollici per l’iPhone del 2017

I futuri iPhone che Apple lancerà nel 2017 potrebbero essere dotati di una doppia fotocamera verticale e avere un display da 5 pollici. Sarà vero?

Cresce la curiosità intorno ai dispositivi che hanno in cantiere a Cupertino e, con questa aumentano anche i rumors.

Gli ultimi che troviamo in rete parlano di un futuro iPhone da 5 pollici e con doppia fotocamera verticale.

A fare queste previsioni è il sito giapponese MacOtakara il quale, com’è noto, spesso condivide informazioni ottenute da fonti originali accanto a informazioni raccolte da altri siti rumor cinesi e giapponesi.

Alle dimensioni tradizionali cui ci ha abituato Apple (4.7 e 5.5 pollici con il tentativo da 4 visto nell’iPhone SE), dunque, si andrebbe ad aggiungere la diagonale da 5 pollici, sempre se le previsioni fossero confermate.

MacOtakara parla anche di un iPhone 7S Plus, oppure come lo chiamano ormai in tanti iPhone 8, dotato di doppia fotocamera verticale.

Sulle funzionalità del doppio obiettivo non ci dovrebbero essere novità: verosimilmente saranno le stesse che abbiamo trovato nell’iPhone 7 Plus.

Di nuovo, invece, è probabile che ci sia la disposizione delle cam sulla scocca.

Per quanto riguarda i modelli, anche MacOtakara è convinto che ci possano essere tre smartphone: due classici iPhone 7S da 4.7 e 5.5 pollici e il nuovo iPhone 8 che nel mid-level dovrebbe sfoggiare il display da 5 pollici.

Ma se davvero fosse così, che fine ha fatto il modello da 5.8 pollici, con 5.5 di superficie tutta touchscreen, dato per certo quando si parlò del rivoluzionario schermo curvo? Per saperlo, non ci resta che attendere il 2017.