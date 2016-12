Arisa, con Lorenzo Zambelli è finito l’amore

E pensare che, solamente qualche mese fa, aveva dichiarato di star pensando di lasciare temporaneamente il mondo della musica, per mettere su famiglia e dedicarsi magari alla maternità.

Allo stato attuale però, questo progetto sicuramente è stato accantonato: a sorpresa infatti, Arisa è tornata single.

La cantante, che quest’anno è tornata in giuria a X Factor, ha chiuso dopo 6 anni la relazione con il suo manager Lorenzo Zambelli.

“Ora c’è il nulla – ha dichiarato a Donna Moderna – Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro. Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. Oggi sto bene da sola”.

Sempre su Donna Moderna traccia un bilancio del suo presente tra vita privata e carriera: «Vivo l’amore in maniera totalizzante. Quando sto con un ragazzo esiste solo lui, tendo ad annullarmi […]. Di cosa dovrei lamentarmi? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che mi piace. E bisogna cercare di essere positivi. Lo vediamo ogni giorno: da un momento all’altro può arrivare un terremoto o un attentato e distruggere la tua vita. Quelli sono i drammi veri. Per il resto, che male fa un sorriso? Quest’estate ero in Messico, in un bar c’era appesa la foto di un uomo con la faccia cupa e una scritta che diceva: ‘Con il broncio la vita è brutta’».

Per fortuna Arisa ha la musica a farle da compagna e sostegno ed è pronta a tornare sul palco con il #Voce2017Tour, al via dal 12 gennaio.