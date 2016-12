Arnold Schwarzenegger: mi guardo e mi viene da vomitare!

Nonostante il suo fisico le sue medaglie e l’incredibile popolarità ottenuta nel mondo del cinema, e non solo, Arnold Schwarzenegger ultimamente ha rivelato alcuni particolari della sua vita privata veramente molto insoliti.

L’attore, di origini austriache, ha infatti rivelato di aver avuto sempre un rapporto conflittuale con il suo corpo, non è mai stato felice del suo corpo e spesso, soprattutto oggi, quando si guarda allo specchio non è contento di se stesso.

L’ex culturista oggi 69enne, si vede ancora più brutto e il problema si è accentuato con il passare dell’età, Arnold ha comunque dichiarato di non perdere mai un attimo della sua giornata senza passare per la palestra e restare sempre in esercizio.

L’attore ha rivelato di aver sofferto sempre di mancanza di fiducia in se stesso, oggi più che mai con gli anni che passano afferma: “Mi guardo allo specchio e penso: come ha fatto questo mucchio di ….a vincere? Mi viene da vomitare guardandomi”, “la verità”, continua, “è che ho sempre trovato un milione di cose che non andavano bene in me stesso ed è proprio questo che mi ha sempre spinto a tornare in palestra”.