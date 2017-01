Arnold Schwarzenegger sui social: quando facevo il muratore

By Redazione

Ultimamente fanno a gara a chi è più attivo sui social, due vecchi nemici-amici come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

L’ex culturista, ex governatore della California e attore, ha condiviso uno scatto davvero molto simpatico legato al suo passato, sul tetto di un appartamento a lavorare di buon grado come semplice operaio con tanto di fascia in fronte e borsa con attrezzi.

Lo scatto è un tuffo nel passato per Schwarzenegger che mostra, insieme a lui, il suo amico e collega di sempre Franco Columbu, tutti e due insieme a lavorare poi l’attore scrive come per rispondere a qualcuno:

“Mi hai chiesto circa i nostri lavori di muratori, ho risposto”, tanti i commenti sul profilo Instagram dell’attore ed ex culturista, molti seriamente “rapiti” dalla forza di volontà di Arnold scrivono: “Questo è quello che mi piace di te Arnold non hai mai rinunciato al tuo sogno“.

Qualche altro fan è più diretto e anche troppo: “Una fot…ta leggenda!“.