Arnold Schwarzenegger: vi faccio vedere il mio selfie alla Conan

Si sa che ogni attore resta legato ad un ruolo in particolare, certo Arnold Schwarzenegger ha una vasta gamma di scelta tra i tantissimi personaggi interpretati nell’arco della sua carriera, ma evidentemente un legame particolare c’è con il famoso Conan.

Conan Il Barbaro è evidentemente un legame ancora molto saldo, tanto che l’attore ha condiviso uno scatto davvero simpatico, mentre si fotografa in un selfie con una “Selfie stick”, ovvero il famoso bastone per tenere il proprio smartphone a distanza, ovvero la spada di Conan.

L’attore con sigaro in bocca e spada di Conan scrive: “You can’t beat my selfie stick. #conan #barbarian”, nessuno insomma può battere la sua spada di Conan utilizzata come bastone per i selfie, ed effettivamente i fan hanno apprezzato e sottoscritto.

Quasi 200mila reazioni al post di Arnold, i fan molto divertiti e qualcuno conferma: “Rispetto per la leggenda”, qualcun altro però si sofferma sul sigaro dell’attore consigliando: “Fumare fa male”, insomma Schwarzy sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi fan.

pic@Instagram/Arnold Schwarzenegger