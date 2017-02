Asia Nuccetelli, che scontro con Giulia De Lellis

By Angela Sorrentino

Da quando Barbara D’Urso le ha concesso la possibilità di diventare opinionista all’interno dei suoi programmi, Giulia De Lellis è diventata più polemica che mai, non risparmiando accuse a destra e a manca, che spesso francamente appaiono anche superficiali.

La De Lellis non si limita agli scontri dinanzi alle telecamere, come quelle di Domenica Live, ma è più pungente che mai anche sui social, dove ha rispolverato una vecchia diatriba nientemeno che contro Asia Nuccetelli.

Le due ragazze si erano scontrate durante il Grande Fratello Vip, con la figlia di Antonella Mosetti rea di aver messo gli occhi addosso al fidanzato della De Lellis, Andrea Damante.

I vecchi rancori sono tornati a galla eri sera, durante una diretta Instagram, quando Andrea e Giulia De Lellis hanno apertamente criticato Asia – che nel frattempo era a sua volta impegnata in una diretta.

Giulia ha regalato ai fans un’imitazione della Nuccetelli ed ha terminato l’exploit chiedendo ad Asia di non parlare più di loro perché ormai l’esperienza del GF Vip per lei ed Andrea è conclusa e superata.

Asia, naturalmente, quando ha scoperto il tutto, ha deciso di rispondere per le rime: “Mezza Italia ha capito. Poi ci sono quei 4 ritardati che parlano e manco sanno. Io non ho parlato di nessuno, perché non mi filo nessuno…”.

La Nuccetelli, inoltre, per rendere ancora più chiaro il suo pensiero ha postato sul web la fotografia di un gargoyle con una parrucca nera con scritto: “Imitami imitami, continua pure.”