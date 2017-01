Asia Nuccetelli: ecco perché la mamma si è operata

Anche noi, nei giorni scorsi, vi avevamo riportato la notizia di un piccolo intervento chirurgico subito da Antonella Mosetti: la showgirl aveva condiviso sui social una sua foto, immortalata nel letto d’ospedale, tranquillizzando i fans sull’esito assolutamente positivo dell’operazione.

Ma, per privacy, null’altro era stato specificato in merito alla natura dell’operazione, tanto che si erano sprecate le supposizioni, soprattutto sui social network, dove Antonella ma anche sua figlia, Asia Nuccetelli, sono molto attive e seguite.

Ed è proprio Asia che, in queste ore, ha voluto dare alcuni chiarimenti, soprattutto dato che in moltissimi avevano pensato si fosse trattato di un ritocco estetico.

“Qualcuno abbia la decenza in una situazione del genere di tacere, ci sono altre occasioni in cui sfoggiare la vostra cattiveria’ – scrive in un post la Nuccetelli – mamma ha avuto un piccolo intervento alle ovaie, adesso è tutto. Non nascondo che abbiamo passato delle vacanze di Natale un po’ così, ma lì per lì abbiamo preferito non dilaniare la notizia, non sapendo ancora cosa dovesse fare o meno. Grazie per la vostra preoccupazione e le vostre domande, sono dei gesti che fanno bene al cuore. Sia il mio che il suo… Ora sta in formissima come potrete vedere anche dai vari social, quindi super tranquilli”.

Indubbiamente quindi la figlia non nasconde di aver passato delle settimane difficili, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio.