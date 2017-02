Asia Nuccetelli: ho in mente cosa fare adesso

Se l’esperienza al Grande Fratello Vip non gli ha portato né l’amore né troppe nuove opportunità di lavoro, ma solo una diatriba contro Giulia De Lellis, che però ha portato fortuna solo alla rivale, Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, vorrebbe ora tornare negli studi Mediaset, nientemeno che nel ruolo di tronista a Uomini e Donne.

L’indiscrezione è di quelle ben fondate, dato che arriva dal pulpito autorevole di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi nonché redattrice del programma.

Su Instagram la Mennoia ha pubblicato un post in cui nomina Soleil, grande amica della Nuccetelli. Da lì, i followers hanno rivelato che le due sono molto amiche e che dovrebbe stare molto attenta alla corteggiatrice amica delle Mosetti che – si legge – “non hanno fatto altro che parlare male di Uomini e Donne”.

“Strano che la Mosetti parla male di Uomini e Donne, ha chiesto di fare il trono, quindi strano” è stata la risposta chiarissima della redattrice.

La Nuccetelli però non è rimasta in silenzio: la ragazza ha rilasciato delle dichiarazioni a un sito web in cui afferma di non aver mai parlato male di “Uomini e Donne” ma soprattutto di non essersi mai autocandidata come tronista.

Poi ha anche approfittato dell’occasione per sottolineare come spesso vengano date notizie false sul suo conto.