Asia Nuccetelli: mi avete scartavetrato le pa..e con Andrea Damante

Quando ha scelto di entrare nel cast del Grande Fratello Vip si aspettava di accrescere la sua popolarità: oltre ad essere la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli finora ha fatto ben poco nel mondo dello spettacolo e sperava che il reality le aprisse nuove porte ed opportunità di lavoro.

Ed invece, nelle ultime settimane, al suo nome si associa sempre quello di Andrea Damante: la sua partecipazione al Grande Fratello viene ricordata solo per le sue “moine” verso il fidanzatissimo Andrea Damante, e per lo scontro con l’agguerritissima fidanzata di lui, Giulia De Lellis.

Asia però sembra non poterne veramente più e quindi si è lasciata andare ad uno sfogo sui social, molto colorito ed anche per certi versi aggressivo: “Mi avete scartavetrato le pa**e, si. Basta chiudete quelle boccacce che sparano solo str****te. Per l’ennesima volta, visto che non vi è chiaro e qualche intelligentone continua a dire ‘DAMANTE DAMANTE’ ma DAMANTE CHI SE LO I****A? SOTTO UN OCCHIO DI INTERESSE CHI L’HA MAI CONSIDERATO? Se una carezzina sul ginocchio (fatta facendo gli scemi in un momento di euforia e ridendo) per voi è un segno estremo di amore, ANDATEVI A CURARE, ALLA SVELTA.

Io ho la mia vita e decido io chi frequentare o meno a livello emotivo e state certi che sotto questo punto di vista qui non è stato e non sarà mai Damante! E se vi piace tanto che siete così convinti sul personaggio, andate voi dal vostro Brad Pitt, io preferisco Matthew McConaughey! È abbastanza chiaro? No, perché sono stanca dei vostri messaggi ‘vai da Damante’ oppure sui vari siti di gossip! È stata solo una cosa MEDIATICA. Vi ho distrutto un sogno? Sì, solo mediatica, mi dispiace. Ma svegliatevi. La mia vita privata non può essere minimamente condizionata da 4 scemi. E non lo sarà mai. Piantatela che ho ben altri interessi, vi farei passare una giornata con me… poi vediamo se ‘vado da Damante’! p.s.: ovviamente mi riferisco a una piccola parte di persone non a tutte…. l’Italia ancora non dorme del tutto. E a qualche sito di gossip che si sa come funziona…”.

Una Asia agguerrita più che mai, non c’è che dire!