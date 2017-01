Attesa per la nuova serie tv su Rosy Abate

C’è molta attesa su Rosy Abate La serie che dovrebbe andare in onda per il mese di marzo 2017. La serie tv riprende la storia di una delle protagoniste più amate di Squadra Antimafia, Rosy Abate che nell’ultima serie non è stata presente. Mediaset trasmetterà la nuova fiction intorno a marzo.

L’attrice ovviamente sarà sempre lei, la bella Giulia Michelini che si è fatta conoscere proprio grazie alla serie tv Squadra Antimafia: ora è pronta per ritornare sul piccolo schermo. La mini serie tv sara’ composta da 5 episodi di 100 minuti l’una. Non mancheranno le novità e una di queste riguarda proprio il figlio della mafiosa, Leonardino. La donna si metterà sulle tracce del piccolo perché non crede che sia realmente morto. Nella mini serie saranno nel cast anche Filippo De Silva e Veronica Colombo.

Secondo i vari rumors dovrebbe essere presente nel cast anche Rachele Ragno ovviamente con un altro ruolo. In Rosy Abate il fulcro sara’ la ricerca del piccolo figlioletto. Insomma una fiction che i sostenitori di Squadra Antimafia non possono non vedere. Per ora queste sono queste le cose che si sanno con certezza sulla fiction.