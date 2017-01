Aukey VR 3D, occhiali Visore per realtà virtuale.

Certo che i sistemi digitali servono per connettere la gente, e in un battibaleno, con internet, arriviamo in ogni dove di questo piccolo-grande pianeta. Come si è soliti dire: da un lato si avvicinano le persone lontane, dall’altro si allontanano le persone vicine.

Ecco che quindi dobbiamo imparare a usare la tecnologia, senza cadere negli eccessi e facendolo soprattutto restando paradossalmente connessi. Il rischio è di isolarci completamente da contesti sociali ai quali ormai siamo legati, o dovremmo essere legati inscindibilmente.

Se digitiamo troppo spesso sul cellulare, o ci mettiamo per troppo tempo le cuffie collegate alla musica o al telefono, succede che rischiamo di perdere il contatto non solo con la realtà, col mondo esterno vero creandocene un nostro fittizio, ma di essere isolati restando paradossalmente connessi.

Perciò dei dispositivi di realtà virtuale come Aukey VR 3D, del tutto fantastici, devono essere usati con parsimonia e coscienza.

Aukey VR 3D, la realtà aumentata

Stiamo parlando ovviamente di realtà aumentata, dei giochi del futuro, e comunque della dimensione del futuro, di quei dispositivi che, per le loro caratteristiche creano dei mondi virtuali affascinanti nei quali tendiamo a gettarci a capofitto. Film, video, giochi e quant’altro, potranno essere apprezzati e vissuti in maniera più totale e coinvolgente con certi visori che daranno certamente notevoli soddisfazioni.

Aukey VR 3D, utilizzo

Tramite Aukey VR 3D, ad esempio, possiamo tranquillamente giocare con i giochi presenti sul nostro smartphone o sul nostro tablet, inserendoci completamente nell’azione, nella dinamica e nello spazio-tempo del gioco. E nemmeno il tutto si esaurisce in un gioco. In realtà la possibilità di utilizzazione di questo visore arriva pure alla visita di un sito, di un museo, o ad assistere in maniera assolutamente coinvolgente a un concerto di musica rock o di altro genere.

Confezione ed ergonomia

La confezione di questo visore non è nulla di eccezionale, ma è pratica. Dentro ci sono gli occhiali-visore, un panno per la pulizia, il manuale, un laccio regolabile per il fissaggio, la garanzia.

Il visore ha delle cinghie regolabili col velcro per la perfetta adesione alla nostra testa. L’imbottitura intorno agli occhi è sovradimensionata, sia per dare maggiore comodità e morbidezza, sia per isolarci il più possibile da contesti luminosi esterni. Il dispositivo misura 21,8 cm di larghezza, 16 cm di lunghezza, 11 cm di altezza. Il peso è considerevole: quasi mezzo chilo.

La prima impressione, indossandolo, e che siamo diventati dei Marziani. Esteticamente, sbilancia tutta l’estetica della parte superiore del corpo, collo e testa compresi. Consigliamo di non usarlo la sera per strada, pena la possibilità di infarto per qualche malcapitato camminatore in senso contrario.

Aukey VR 3D, funzionamento e prezzo

Il dispositivo funziona con tutti i principali modelli di iPhone, Samsung, HTC, ma anche con molti altri smartphone. Il compito principale di questo visore è la trasformazione delle immagini 2D in immagini 3D a realtà aumentata, per l’appunto. Per il funzionamento, una volta indossato l’apparecchio, sistemeremo la messa a fuoco per mezzo di un paio di rotelle che si trovano nella parte superiore, mentre con altre manopole, regoleremo la distanza di visione.

Il prezzo è decisamente interessante. Su Amazon troviamo Aukey VR 3D a soli 24,99 euro.

Offerta per i lettori: AUKEY Occhiali VR, Occhiali per la Realtà Virtuale 3D per iPhone, Samsung, LG e altri Smartphone con schermo da 4 o 5.5″ (VR-O3)