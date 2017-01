Aurora Ramazzotti si gode le vacanze alle Maldive con papà Eros

Entrambi sicuramente avranno un 2017 ricco di impegni, tra musica e spettacolo, ma per ora tutto può essere lasciato in Italia, per godersi sole e relax alle Maldive, dove hanno scelto di passare una tranquilla e spensierata vacanza in famiglia.

Aurora Ramazzotti in questi giorni è in vacanza alla Maldive col papà Eros e la seconda moglie del cantante, Marica Pellegrinelli, ed ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti i cui appare in tutta la sua bellezza, mostrando quanto poco abbia da invidiare alla sua bellissima mamma.

In particolare, imitando mamma Michelle, la 20enne si è fatta ritrarre mentre fa un salto acrobatico in bikini, con in primo piano, in bella mostra, il lato B.

Inutile dire che lo scatto, in poco tempo, è diventato virale, facendo incetta di like e commenti positivi, anche se come al solito qualche haters non poteva di certo mancare.

Sui social, poi, anche un pensiero per mamma Michelle: “Non c’era il sole quindi ho deciso di aggiungere un elemento – scherza postando una foto con un piede che spunta dall’acqua -. Un grazie speciale alla mamma da cui ho ereditato questi splendidi piedi”.