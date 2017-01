Autopilot Tesla: meno incidenti con la guida autonoma

Con l’autopilot Tesla gli incidenti sono diminuiti del 40%.

Non è facile attivare un’automobile a guida autonoma come la Tesla, non foss’altro per il fatto che il guidatore potrebbe non fidarsi e quindi non è mai rilassato.

Se a ciò aggiungiamo il fatto del clamore dell’ultimo incidente mortale di maggio registrato su una di queste macchine, le perplessità aumentano ancora di più.

Tuttavia le cose non stanno proprio così. A parte che ogni sistema ha bisogno di miglioramenti che si raggiungono solo dopo un po’ di tempo, esiste un documento redatto dalla National Highway Traffic Safety Administration americana, secondo il quale il tasso degli incidenti è sceso del 40% da quando Tesla ha introdotto le guide autonome nelle proprie auto.

In questo caso l’organismo americano ha messo a confronto i dati registrati dalla società sul chilometraggio e sull’attivazione degli airbag.

Ebbene, con l’arrivo della piattaforma autonoma di guida, gli incidenti stradali hanno avuto questo sensibile decremento.

L’organismo ha comunque tenuto a sottolineare che queste piattaforme elettroniche non dovrebbero completamente sostituire l’attenzione del guidatore, che dovrebbe essere comunque sempre vigile.

Ma non c’è dubbio che Tesla con questa presa di posizione ha vinto una sfida importante sulla sicurezza, e quindi sulla propria credibilità.