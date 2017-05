Ballando con le stelle: è nata una coppia dopo la finale

Ormai anche questa edizione di Ballando con le Stelle, condotta con discreto successo da Milly Carlucci, si è conclusa e ha incoronato come suo vincitore l’atleta cieco Oney Tapia.

Tapia sul ring finale ci è arrivato con Fabio Basile, l’altra bella scoperta del programma condotto ormai da 12 anni da Milly Carlucci.

Ed è proprio Basile, che si è destreggiato egregiamente sulla pista per tutta la durata dello show, che nelle ultime ore è tornato al centro del gossip: l’atleta è stato infatti immortalato proprio assieme alla sua insegnante-ballerina Anastasia Kuzmina.

Già da settimana si mormorava di un loro possibile flirt, ma in tempi non sospetti Fabio Basile in un’intervista al settimanale Gente aveva dichiarato che tra lei e la bella ucraina non ci fosse del tenero soprattutto per via della relazione che lei aveva e per la quale lui portava molto rispetto essendo legato ai valori della famiglia per lui fondamentali.

Evidentemente poi Anastasia è tornata single, e il giovane campione olimpico ne ha approfittato.

Ricordiamo che Anastasia a Ballando con le Stelle aveva già trovato un flirt con un altro allievo: l’attore Andreas Gil con cui ha partecipato anche a Pechino Express.

La coppia è stata fotografata dal settimanale “Chi” mentre si scambia effusioni e va in giro per strada. Il judoka e la ballerina sembrano innamoratissimi e galeotti sono stati i passi a due.

La coppia ha trascorso una bella giornata al mare, ma purtroppo, nonostante l’amore, dovrà presto lasciarsi, dato che Basile dovrà partire per il Giappone, per tre mesi di duro allenamento.

Basile al momento si trova già in Giappone per allenarsi nel tempio del judo e la ballerina è a Roma. “Buon viaggio campione” ha scritto la Kuzmina postando uno scatto che li ritrae in una posa di “ballando” molto complice e appassionata e accompagnando la dedica con un cuoricino.

La lontananza renderà più forte il loro amore o questo soccomberà sotto il peso della distanza?