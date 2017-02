Ballando con le Stelle ha ufficialmente i suoi protagonisti

By Angela Sorrentino

Nei giorni scorsi avevamo anche noi parlato di Ballando con le Stelle, comunicandovi il rinvio del suo esordio, e soprattutto come la scelta del cast fosse in alto mare, dato che molti vip chiedevano cifre esorbitanti per ballare il sabato sera dinanzi al pubblico della Rai.

Ma alla fine sembra che la padrona di casa, Milly Carlucci, abbia compiuto la sua missione, e Novella 2000 si è incaricata di svelare in anteprima i nomi dei ballerini famosi che si contenderanno la vittoria finale.

L’appuntamento con il talent è per sabato 25 febbraio, quando la Carlucci, con l’aiuto di Paolo Belli, darà ufficialmente il via alle danze.

A Ballando con le Stelle 2017 ci saranno molti attori provenienti dal mondo del cinema e della televisione come Giuliana De Sio, Anna Galiena, Martina Stella, Christopher Leoni (genero di Santo Versace), Simone Montedoro e Alba Parietti.

Tra gli sportivi, invece, ci saranno: Fabio Basile, judoka Oro alle Olimpiadi del 2016, il rugbista Martin Castrogiovanni e Oney Tapia, paralimpico non vedente.

Nel cast anche i modelli Xenia e Antonio Palmese, il cantante Fausto Leali e la giornalista Anna La Rosa.

Nella giuria invece, oltre ai Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, dovrebbe aggiungersi un posto per Valerio Scanu che avrà il compito di curare il rapporto con gli spettatori su Twitter e Facebook.