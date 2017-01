Barack Obama: la figlia Malia e il twerking in discoteca

Se l’ormai ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e sua moglie Michelle, sono in procinto di lasciare la Casa Bianca per sempre e, secondo le ultime indiscrezioni, anche la loro attuale abitazione, la loro figlia 18enne Malia Ann Obama, non sta certo soffrendo per aver lasciato tutto questo.

Certo è che a 18 anni si pensa a ben altro, lo confermano le indiscrezioni riportate dal magazine RadarOnline, che confermano come Malia sia un’amante, evidentemente, della discoteca, tanto da esser stata paparazzata in un locale proprio a Washington.

Tante le testimonianze riportate dal magazine RadarOnline, secondo alcune Malia ballava facendo il tipico twerking quello visto, tra l’altro, qualche tempo fa quando proprio a luglio era stata vista scatenarsi nello stesso tipo di ballo, insieme alle amiche al Lollapalooza.

Secondo altri testimoni che erano presenti al locale, la figlia del presidente non aveva bevuto e si comportava con una normalissima ragazza di 18 anni, anzi c’è una persona presente che giura di aver visto anche qualcuno avvicinarsi per cercare di flirtare ma lei non gli ha dato neanche il tempo di farlo.

D’altronde Malia era circondata da un gruppo di giovane guardie del corpo e sempre nei pressi dell’area VIP del bar.

FONTE