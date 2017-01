Barbara D’Urso: 800mila grazie a tutti i fan

By Redazione

Un ringraziamento particolare è arrivato nelle ultime ore dal profilo ufficiale della conduttrice Barbara D’Urso.

“Barbarella” ha condiviso la sua gioia sul profilo ufficiale Instagram dopo aver raggiunto, e superato attualmente, gli 800mila follower:

“Stasera voglio ringraziare soprattutto voi amici dei social e in particolare quelli di Instagram perché abbiamo superato gli 800 mila!! Grazieeee!! 😘😘😘😘 #social #grazie #buonaserata #colcuore”.

Che sia criticata o adorata, Barbara D’Urso è comunque una costante presenza della tv italiana, i suoi programmi sono molto seguiti e, a quanto pare, anche sui social la conduttrice riesce ad avere l’approvazione di migliaia di persone.

Certo non mancano i detrattori, alcuni commenti non sono molto d’accordo sugli 800mila follower, ma come sempre nel mondo dello spettacolo si dice: “Che si parli male o bene, basta che se ne parli”, un detto sempre valido.