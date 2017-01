Barbara D’Urso: a Milano cielo grigio, vorrei fare un salto indietro

Nulla ci impedisce di sognare e magari tornare indietro con il pensiero, è quello che si augura Barbara D’Urso.

La conduttrice ha infatti condiviso un post un po’ malinconico e scrive: “A Milano cielo grigio e nebbia….. Oggi vorrei fare un salto indietro ed essere lì….. ☀️☀️😘”, Barbara infatti ha condiviso uno scatto fatto in vacanza con un mare cristallino e una bellissima spiaggia.

Come sempre la conduttrice per ogni selfie e per ogni suo intervento scatena i commenti dei suoi fan e degli utenti in generale, ma la Barbarella nazionale sa benissimo che ha una grandissima fetta di pubblico che la segue assiduamente e la stima.

Naturalmente come ogni vip e soprattutto come ogni personaggio dello spettacolo ed in particolar modo della televisione, non mancano le critiche in particolar modo legate al modo di condurre la sua trasmissione, poi c’è qualcuno che azzarda: “Hai usato Photoshop?”.