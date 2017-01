Barbara D’Urso, gli uomini uccidono per troppo “amore”

Da sempre in prima linea per sensibilizzare sulla violenza sulle donne, noi vogliamo fermamente credere che la sua sia stata solamente una frase superficiale, detta in un momento in cui la situazione in studio gli stava sfuggendo di mano.

In queste ore sta montando una vera e propria polemica contro la conduttrice Barbara D’Urso che, nella scorsa puntata di Pomeriggio 5, ha pronunciato una frase che ha indispettito i più.

Durante la puntata, la conduttrice ha infatti intervistato Ylenia, la giovane ragazza di Messina che è stata letteralmente data alle fiamme dall’ex-compagno.

La ragazza, nel pomeriggio di ieri, è stata invitata – in collegamento dall’ospedale – da Barbara D’Urso, per rilasciare un’intervista sulla vicenda che l’ha coinvolta. Nel corso dell’intervista, Ylenia ha difeso senza alcuna remora l’ex compagno, scandalizzando non poco il pubblico presente in sala e attirando le ire della madre che ha cercato in tutti i modi di interrompere il collegamento.

Se già lo spettacolizzare in questo modo il dolore non è piaciuto al pubblico, Barbara D’Urso ha lanciato benzina sul fuoco chiedendo alla ragazza: “Lo sai che ci sono uomini che per troppo amore o troppa gelosia fanno cose che non vorrebbero fare?”.

Poi la conduttrice insiste: “Lo sai che ci sono uomini che potrebbero farla una cosa del genere e per troppo possesso”.

Sul web migliaia di post hanno commentato le parole della D’Urso, tra cui anche quello di Selvaggia Lucarelli: “Il baratro è stato quando la D’Urso le ha detto: “Ma lo sai che ci sono uomini che fanno queste cose per troppo amore?”. Per troppo amore. Ecco. Se c’è un messaggio sbagliato è questo: associare l’amore alla delinquenza. Perché se dai fuoco alla tua ragazza sei un delinquente. Punto. Non sei troppo innamorato, sei troppo criminale per stare fuori di galera”.