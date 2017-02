Barbara D’Urso, grazie ai fan e loro guardano la scollatura

By Redazione

Sappiamo bene che la “Barbarella” nazionale è sempre molto attiva, non solo in tv ma anche sui social ed in particolar modo sulla sua pagina ufficiale.

Barbara D’Urso proprio nelle ultime ore ha condiviso uno scatto per ricordare il compianto Leone di Lernia, ma poche ore prima dell’accaduto la bella presentatrice si era complimentata con i suoi fan per il fantastico share della sua trasmissione.

“Buongiorno!! Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live che ancora una volta si conferma programma leader della domenica pomeriggio!! Picchi di oltre il 19% di share e di 3 milioni di spettatori! Oltre 5 punti sopra il cielo! Grazieeee!! ❤️❤️❤️❤️❤️ #ladomenicadegliitaliani #vivalitaliavera #ilpubblicosariconoscere #grazie #colcuore”.

La dedica era accompagnata da uno scatto che effettivamente ha lasciato un attimo senza fiato gli stessi fan, tra commenti negativi, che non le vengono mai negati, ci sono decine di commenti di seguaci che sono rimasti senza fiato per il generoso decolletè della presentatrice.

Barbara D’Urso infatti si mostra in tutto il suo splendore e le sue “generose” forme che effettivamente sviano l’attenzione dei fan su quanto scritto dalla presentatrice, si sprecano i commenti che confermano: “Che bombe”.

foto@Instagram