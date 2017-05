By Eleonora Gitto

Barbara D’Urso, i primi 60 anni ma non si è rifatta

I primi 60 anni di Barbara D’Urso, la quale non si è rifatta.

In effetti, spesso la gente si domanda quanti anni abbia davvero Barbara D’Urso, e se lo chiedono anche oltre Cortina; pare addirittura in Africa.

E nel continente nero, come è noto, sono molto attratti dalle bionde, anche quelle non giovanissime.

Ma il 7 maggio ormai compierà 60 anni, e quindi qualcuno dice che i giochi sono finiti.

In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la “giovinotta” napoletana ha annunciato l’apertura del suo nuovissimo blog: Onda d’Urto.

Pessimo nome. Peggio di così non poteva sceglierlo.

Ma Barbara D’Urso, come tutte le star di altissimo livello, sogna di presentare Sanremo.

E’ Sanremo che probabilmente non si sogna nemmeno di far presentare lei.

La D’Urso dice di essere ancora single, e fa un discorso intellettualmente inappuntabile: “Non riesco a farmi piacere nessuno. Per il mio compleanno mi auguro di innamorarmi perdutamente”.

Molti ricordano il suo passato matrimonio col famoso ballerino Michele Carfora.

Ma adesso Barbara è in forma strepitosa, pronta per altre avventure che sicuramente ci saranno. Bisogna vedere se anche gli altri sono pronti per lei.