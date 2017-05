Barbara d’Urso il prossimo 7 maggio compie sessant’anni

Il prossimo 7 maggio Maria Carmela d’Urso conosciuta con il nome d’arte di Barbara d’Urso, spegnerà sessanta candeline, è nata a Napoli nel 1957.

La conduttrice e attrice napoletana nell’occasione dei suoi sessant’anni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Tv sorrisi e canzoni”.

Nell’intervista ha parlato dei suoi sogni per il futuro e anche della sua bellezza che secondo quanto dichiarato è tutta frutto di madre natura e non è mai ricorsa alla chirurgia estetica.

Nonostante le sessanta primavera la conduttrice di “Buona Domenica” e “Pomeriggio Cinque” appare sempre in gran forma e anche nelle decine di scatti che regala ai suoi ammiratori non dimostra per nulla la sua età.

La diretta interessata quando le è stato chiesto se avesse mai fatto ricorso al chirurgo estetico, ha dichiarato: “Non mi sono rifatta nulla e spero di arrivare all’età della Cardinale con le sue rughe. Però se tra dieci anni mi guarderò allo specchio e non mi piacerò più non escludo di farmi qualcosina” ed ha aggiunto: “Non riesco a dire gli anni che compio, non ce la faccio, anche se mi sforzo non mi escono di bocca. E’ un numero che non corrisponde né alla mia testa né al mio corpo”.

In questi ultimi tempi qualche “trucchetto” per apparire più in forma lo ha utilizzato e qualche volta le sue fotografie sono apparse un tantino “ritoccate”, grazie ai programmi di grafica e non al bisturi.

L d’Urso non ha parlato soltanto del suo aspetto esteriore ha raccontato anche di cosa sogna per il suo futuro e di come festeggerà i suoi primi sessant’anni.

Una mega festa per seicento invitati e alla quale ha dato il nome “Anni 60”, nome dato non soltanto perché spegnerà sessanta candeline ma anche perché il tema di questo mega party saranno proprio gli anni sessanta. Alla festa non ci saranno fotografi e la festeggiata ha voluto dare qualche anticipazione sul suo look: “Io avrò gli stivali argento e i capelli cotonati con la fascia…non aggiungo altro”.

Per quanto riguarda cosa si aspetta dal punto di vista professionale, si è fatta un augurio da sola, chiamandosi Carmelita che usa sui social: “Carmelita ti auguro di non smettere di lavorare finché non condurrai Sanremo. E di innamorarti perdutamente, ma proprio perdutamente!”.

Attualmente, anzi da diverso tempo, si dichiara single e ha dichiarato: “Non riesco a farmi piacere nessuno”, l’uomo che ha più amato nella su avita resta il suo ex compagno Mauro Berardi che è il padre anche dei suoi due figli, Emanuele e Giammauro.

Dal punto di vista professionale sono anni che lavora in Mediaset conducendo tutti i giorni “Pomeriggio Cinque” e la domenica è alle prese con la trasmissione “Domenica Live”, successore diretto di “Domenica Cinque”.