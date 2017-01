Barbara D’Urso: le tette sono mie e reggono benissimo!

Essendo una donna bellissima e piacente nonostante abbia superato gli anta da un bel po’, Barbara D’Urso è continuamente bersagliata da attacchi maligni: sono in tanti coloro che pensano che il merito della sua forma perfetta non sia di una vita sana ed equilibrata, scandita da dieta e palestra, ma dal ricorso a un bravo chirurgo plastico.

Come ha più volte fatto in passato, Barbara ha voluto nuovamente ribadire che invece, al contrario, lei è tutta naturale, e che per principio è contraria ai ritocchini estetici.

La conduttrice, 59 anni, dedica molto tempo all’attività fisica e segue un’alimentazione di ferro: “Lo so che molti credono che mi sia rifatta il naso, il seno e che sia piena di punturine – ha detto in un’intervista al settimanale Visto – invece non uso botulino e le mie tette sono mie e reggono ancora benissimo. Il fatto è che non si può piacere a tutti. I detrattori ci saranno sempre“.

Il suo segreto di bellezza quindi è da ricercarsi direttamente nel DNA: “Credo sia una questione di Dna. E così tutta la famiglia D’Urso, lo era mio padre e lo sono anche i miei figli. E poi sono fortunata, faccio un lavoro che adoro, per cui la fatica manco la sento», ha concluso.