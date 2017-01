Barbara D’Urso: quanto mi sono divertita a Miami con Mara

Sempre in forma e attiva sui social, Barbara D’Urso è tornata alla conduzione della sua trasmissione sulle reti mediaset.

La conduttrice però oltre a confermare il piacere di essere tornata alla sua trasmissione, ha condiviso uno scatto insieme alla sua amica Mara Venier in quel di Miami, ricordando la vacanza insieme e rivela: “Quanto mi sono divertita a Miami con Mara!”.

Lo scatto accanto al menu di un bar di Miami insieme proprio a Mara Venier e un messaggio per tutti i fan:

“Che bello oggi essere tornata in diretta con voi!!! Ma quanto mi sono divertita a Miami con Maraaaa! 😂😂😘 @mara_venier #grazie #pomeriggio5 #buonaserata #colcuore”.

Non c’è bisogno di confermare che i post della conduttrice scatenano sempre migliaia di reazioni, in questo caso oltre 14mila like e tantissimi commenti come sempre sia positivi che negativi, sono in tanti a confermare comunque la bellezza di Barbara che pare non abbia età.