Barbara D’Urso, rapporto conflittuale con i paparazzi

Se negli ultimi giorni è stata attaccata, accusata per l’ennesima volta di aver lucrato sul dolore di mezza Italia stravolta dal terremoto e dal gelo, Barbara D’Urso, nella scorsa puntata di Domenica Live, è stata lei a scagliarsi contro un ospite in studio, un paparazzo, reo di non rispettare la privacy dei personaggi che segue per lavoro.

A scatenare l’ira della conduttrice è stato il caso di qualche mese fa che vide coinvolto Luca Zingaretti e alcuni paparazzi in un duro scontro, acceso quando l’attore intervenne per difendere le figlie che giocavano al parco con lui e la mamma Luisa Ranieri.

Nello specifico, il fotografo Alan Fiordelmondo ha raccontato la sua versione dei fatti, definendo “fuorviante” il servizio mandato in onda dalla trasmissione e affermando che le notizie diffuse fossero manipolate.

A qual punto la conduttrice si è infuriata e ha raccontato le sue esperienze coi paparazzi, spiegando ad esempio che quando si è recata a Roma per assistere alla cerimonia di laurea di suo figlio, alcuni paparazzi l’hanno seguita fino in ospedale dove ci sarebbe stata la seduta di laurea di suo figlio.

“Hanno dovuto tenermi” – ha ammesso la D’Urso chiaramente infastidita dall’atteggiamento del suo ospite – “Quando vado in chiesa a piangere, mi trovo i paparazzi che escono dal confessionale. Rispetto chi fa questo lavoro, ma c’è un limite”.