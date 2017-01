Barbara D’Urso: stamattina vi saluto con Angela Cubista

By Redazione

Come già detto in precedenza saranno anche molti i detrattori della “barbarella” nazionale, ma sta di fatto che i fan sono invece tantissimi e la sua parabola è sempre in salita.

Barbara D’Urso, soprattutto in questo periodo, con il ritorno alla sua tv dopo le festività natalizie è molto presente anche sui social, spesso fa dei regali ai suoi fan, come quello di poche ore fa quando ha condiviso dal suo profilo ufficiale una foto insieme ad Angela Cubista.

Barbara scrive per tutti i fan: “Buongiorno!! Stamattina vi saluto con Angela Favolosa Cubista!! 😂😘😘 #pomeriggio5 #novabbeadoro #colcuore”.

Ora come sempre c’è chi storce la bocca, ma sono tanti i fan che invece la amano e scrivono commenti come questi: “Sei bellissima Barbara” o magari “Ciao Barbara Grande come sempre!”, poi c’è chi addirittura preferisce la Angela Cubista alla Barbara conduttrice.