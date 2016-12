Barletta, Ambra denuncia il degrado della città su Instagram

By Eleonora Gitto

Ambra denuncia il degrado della città di Barletta su Instagram.

Alcuni le hanno dato ragione, altri hanno deciso di biasimare le denuncia fatta da Ambra. E’ la foto di un tratto di lungomare indecente, pieno di rifiuti.

Dice Ambra Angiolini: “Vedere quella sporcizia mi ha fatto male. Se ci vivessero i miei figli? E così l’ho denunciato, non dichiarando però dove fossi perché so che il degrado c’è ovunque”.

Ma il senso civico di Ambra non è bastato: “Accanto ai commenti positivi, sono arrivati commenti minacciosi e commenti indecenti. Prosegue Ambra: Mi hanno scritto di andarmene dalla città, che facevo una pessima pubblicità a Barletta. Speravo ci fosse accordo nel dire basta con questo schifo, invece c’è che è più preoccupato di come sembrano le cose rispetto a come sono”.

“E’ vero che paghiamo le tasse, ma le tasche dei miei figli sono piene di carte. A casa si insegna l’educazione: le cose a terra non si buttano. Punto. Abbiamo una responsabilità come cittadini, spesso invece peggioriamo le difficoltà”.

Qualcuno ha scritto anche “ma che ti frega?” Il tipico atteggiamento di chi non capisce che le cose non andranno mai bene fin quando c’è gente che dice “che ti frega”.