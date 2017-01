Beatrice Valli, nel 2017 diventerà mamma

In rete si sono rincorse per settimane indiscrezioni e voci sempre più insistenti, finché i diretti interessati non hanno ufficializzato la cosa: Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno presto genitori.

La coppia, che sta insieme dal 2014, ovvero da quando hanno partecipato al programma di Canale 5 ‘Uomini e Donne’, ha condiviso sui social la notizia di aspettare un figlio, gesto che ha allietato i fan entusiasti per la bella notizia.

La coppia ha poi condiviso sui social il primo regalo dedicato al prossimo nato: un dolcissimo orsacchiotto di peluche assieme ad un paio di scarpette bianche.

Questo ha dato il via a un nuovo interrogativo che sta impazzando in rete: dopo aver appurato che Beatrice è realmente in dolce attesa, ci si chiede quale sarà il sesso del nascituro.

Attraverso un video girato assieme, i due hanno però messo in chiaro le cose: si scoprirà il sesso del bebè solo nel momento del parto e si tratterà, quindi, di una grande sorpresa non solo per i fan, ma soprattutto per Marco e Beatrice, i quali hanno deciso di riservare questa meravigliosa scoperta durante l’emozionante momento del parto.