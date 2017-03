By Federica Franco

Beautiful anticipazioni settimanali dal 4 al 10 marzo 2017. Ecco cosa accadrà alla Forrester Creations.

Thomas e Sasha finiscono per baciarsi. Nel frattempo Steffy incontra Quinn a casa del nonno. Quando quest’ultima le dice di essere sul punto di trasferirsi a vivere con Eric, Steffy arrabbiata le intima a un ultimatum: deve scomparire dalla loro vita, altrimenti lei stessa divorzierà da Wyatt.

Davanti al no di Quinn di lasciare la casa di Eric, Steffy mantiene la sua parola di separarsi da Wyatt. Mentre anche Ridge cerca di dissuadere il padre dal convivere con Quinn, tra Thomas e Sasha sembra nascere un sentimento.

Quinn è sempre più decisa a trasferirsi da Eric nonostante Ridge non sia d’accordo. Eric, dal canto suo, non vuole perderla e farà di tutto per proteggere il loro rapporto.

Eric impedisce a Wyatt di allontanare con la forza Quinn da casa sua. Liam scopre che Steffy si è trasferita da Thomas e ne approfitta per convincerla a tornare con lui. Ridge attua un piano per allontanare Quinn dal padre. Nel frattempo Katie va via da casa.

Bill non vuole dare le azioni della Forrester a Katie. Ridge perciò chiede a Brooke di parlare con Bill per cercare di fargli cambiare idea. Quest’ultimo intanto dice alla donna che la vuole sposare.