Beautiful trame tv dal 13 al 19 maggio 2017: Quinn prende le redini dell’azienda

Anticipazioni Beautiful settimanali dal 13 al 19 maggio 2017. Quinn e Wyatt al comando della Forrester.

Quinn nomina come suo braccio destro Wyatt e vieta alla famiglia d far visita a Eric. A casa Spencer intanto fervono i preparativi per il matrimonio. R.J. e Rick vanno da Ridge e gli chiedono di impedire le nozze tra la madre e Bill.

L’uomo dice ai due ragazzi che non può fare nulla e che le azioni che Brooke erediterà da Bill li aiuteranno a riprendere il comando della Forrester Creations. Mentre vengono ultimati i preparativi per il matrimonio di Brooke e Bill, R.J. riesce a convincere il padre a cercare di trovare qualcosa per impedire le nozze: Ridge così si reca a casa Spencer confessando alla donna che ancora la ama e che perciò non può sposare Bill.

Nicole e Zende si amano sempre ma a creare problemi c’è la nuova proposta di Rick e Maya che vogliono che la ragazza faccia di nuovo da madre surrogata. Nicole continua a discuterne con il ragazzo.

Intanto Bill è molto irritato dal comportamento di Ridge e perde il controllo. Dopo aver sentito Ridge confessare a Brooke di volerla di nuovo con lui, Bill vorrebbe mandare tutto a monte perché ha paura che la donna voglia sposarlo solo per le azioni.