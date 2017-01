By Eleonora Gitto

Befana sotto la neve, ecco in quali città italiane

In quali città italiane cadrà la neve nella prossima notte della Befana (ossia fra il 5 e 6 gennaio)?

In questi giorni in molte parti d’Italia fa davvero freddo, tanto che fra il 5 e il 6 gennaio si annuncia l’arrivo della neve anche a quote basse, ivi comprese pianure e addirittura le coste. Attenzione, quindi.

Sul meteo.it si legge: “Dopo il passaggio di una prima perturbazione, fra lunedì sera e martedì, proprio a ridosso dell’Epifania, saremo raggiunti da un secondo è più intenso impulso artico, una vera e propria bufera che si farà strada dall’Europa settentrionale investendo anche l’Italia fra giovedì e sabato”.

“La perturbazione porterà un deciso peggioramento del tempo sul Medio Adriatico e al sud”.

Per quanto riguarda previsioni più specifiche riguardanti le città, quelle più a rischio neve dovrebbero essere le seguenti: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Avellino, Benevento Potenza, Matera, Lecce, Bari, Foggia Campobasso, Termoli, Teramo, Pescara, Ancona, Rimini.

Potrebbero essere interessate anche Napoli, Reggio Calabria e Palermo, con nevicate a tratti e di carattere sporadico.

Massima attenzione quindi alle previsioni meteo dei prossimi giorni, specialmente per le città citate, sapendo che, in caso di nevicate, ovviamente dobbiamo disporre di gomme adatte per le ruote delle nostre macchine.