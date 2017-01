Belen Rodriguez, cuoricini e romanticismo col suo pilota

In una recente intervista a Chi, Belen Rodriguez ha avuto solo parole dolci per il suo pilota, confessando di essere davvero molto felice: ‘Con me partiva già in svantaggio, rifiutavo tutti, ma lui sa stare sempre sul pezzo, è perfetto’.

E a quanto pare, giorno dopo giorno, l’amore per il suo Andrea Iannone cresce costantemente, come anche la passione: proprio nelle scorse ore i due sono stati paparazzati all’uscita di un negozio con articoli davvero sensuali.

Ma il loro amore è anche romanticismo e dolci dediche reciproche sui social, dove ricevono migliaia di like e apprezzamenti dai fans.

Su Instagram, ad esempio, la showgirl argentina ha pubblicato una dedica al fidanzato con cui ha trascorso una serata in un eremo d’amore sui monti: “Tu mi fai stare così bene” ha scritto postando uno scatto del pilota accompagnandolo con tre cuoricini rossi.

Naturalmente non poteva mancare la replica del motociclista 27enne, che è altrettanto dolce: “Amare è folle, amarti no”.

I due avrebbero trascorso una notte romantica in uno chalet di montagna, forse in Trentino nello stesso hotel che avevano scelto durante l’estate per concedersi un po’ di ore di relax e amore lontano dalla mondanità.