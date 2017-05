Belen Rodriguez diventa cantante mentre cerca casa a Zurigo

Una ne pensa e cento ne fa: Belen Rodriguez è inarrestabile e vuole cavalcare fino in fondo l’onda del successo, probabilmente perché conscia che la bellezza purtroppo non è eterna e nel futuro potrebbe essere meno richiesta di quanto lo è oggi, quando può permettersi di arrivare in ritardo persino al Maurizio Costanzo Show.

Impegnata in giro per gli studi televisivi assieme a Simona Ventura, in attesa dell’esordio di “Selfie, le cose cambiano”, dove sarà inviata speciale, la bella argentina già programma il prossimo futuro, dove si cimenterà anche col canto.

Già in passato Belen aveva dimostrato il suo talento vocale, con la canzone “amarti è folle” e durante le varie dirette postate sul suo profilo social, senza contare che aveva più volte riferito di avere come sogno nel cassetto quello di diventare cantante.

mMa la fidanzata di Andrea Iannone durante un’intervista al settimanale “Chi” ora ha rivelato che questo sogno presto potrebbe diventare realtà.

Purtroppo, soprattutto per scaramanzia, non ha aggiunto alcun dettaglio, ma ci ha tenuto a sottolineare che questo progetto è molto serio e che sarà coinvolta anche una famosa casa discografica.

Intanto anche l’amore va a gonfie vele: nato la scorsa estate, quello che poteva essere solamente un flirt estivo con Andrea Iannone, si è rivelato vero amore, tanto da fare grossi progetti assieme.

“I tuoi baci traboccano”, dice Belen avvinghiata felicemente al suo Andrea Iannone in uno scatto sui social che più romantico non si potrebbe. La bella showgirl argentina non riesce a staccarsi da lui un solo momento e il pilota di MotoGp è diventato una presenza indispensabile nella sua esistenza.

I due infatti starebbero acquistando casa insieme in Svizzera: “Nuove idee per un futuro insieme per Belen Rodriguez e Andrea Iannone – fa sapere “Chi” – la coppia cerca una nuova casa. Non in Italia, ma a Lugano, dove il pilota risiede. Hanno avvistato una splendida villa dove il piccolo Santiago potrà godersi l’aria buona del lago e il verde dei monti”.

Che già i due pensino ad allargare la famiglia e a dare un fratellino al piccolo Santiago?