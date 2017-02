Belen Rodriguez e le dichiarazioni di Maurizio Costanzo, quale la verità?

In genere Belen Rodriguez si mostra poco incline a rispondere alle critiche, che le piovono addosso quotidianamente e che sembrano non toccarla affatto.

Ma se parole al vetriolo vengono nientemeno che da Maurizio Costanzo, almeno a detta di numerose testate che hanno lanciato e poi ripreso la notizia, la showgirl ci tiene eccome a intervenire, e a smentire il tutto.

Tutto è cominciato quando Maurizio Costanzo avrebbe dichiarato al settimanale Nuovo testuali parole: “Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa?”.

Belen ha quindi deciso di replicare sui social: “No ragazzi, purtroppo Signoretti (direttore del settimanale Nuovo) ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel cosiddetto giornalista”.

In pratica, secondo Belen, quindi, il giornale avrebbe inventato di sana pianta del dichiarazioni di Costanzo.

La replica del direttore della testata Nuovo però non si è fatta certo attendere, occupandosi di replicare con dovizia di particolari: “Leggo su certi siti Internet che Belén Rodriguez ha smentito l’intervista di Maurizio Costanzo pubblicata da Nuovo («Belen, ti consiglio di trasferirti all’estero e di non romperci più le scatole»)”.

“Faccio notare che: 1. L’unico ad avere titolo per smentire quell’intervista è Maurizio Costanzo, il quale non ha smentito un bel nulla. 2. Confermo parola per parola il contenuto dell’intervista pubblicata su Nuovo, compresa la parte in cui Costanzo dichiara che lui e Maria De Filippi si sentono più vicini a Stefano che a Belén. 3. Capisco che alla soubrette argentina quell’intervista possa dare fastidio, ma diffamare il sottoscritto sulla sua pagina Instagram non ne cambia il contenuto e nemmeno gli effetti“, chiosa il giornalista.

Chissà chi avrà detto la verità, e soprattutto chi ci guadagnerà di più in pubblicità e visibilità da questa vicenda.