Belen Rodriguez le lacrime commuovono il web

Negli ultimi tempi è apparsa serena accanto al suo nuovo amore, Andrea Iannone, e secondo i ben informati a breve si terrà anche l’udienza in tribunale per ufficializzare la sua separazione da Stefano De Martino, ma a quanto pare Belen Rodriguez non ha ancora “metabolizzato” a pieno la fine del suo matrimonio.

L’ennesima dimostrazione è arrivata sabato quando, ospite di C’è Posta per te”, da Maria De Filippi ha lanciato quella che, a molti, è sembrata una frecciatina proprio verso il coniuge.

La showgirl argentina è stata ospite e ha interagito con i protagonisti di una storia molto commovente: si tratta di Brenda e Alfonso, due coniugi molto poveri ma molto innamorati.

L’uomo versa in condizioni economiche disastrose e, per questo, chiede spesso scusa alla moglie. Scusa per non potersi permettere il ricevimento per il battesimo della figlia. Scusa per pagare solo metà della macchinetta dell’aerosol che serve alla piccola. Scusa per non portare la sua famiglia a Disneyland come il migliore amico.

Fra lacrime di commozione, la Rodriguez si è complimentata con il signor Alfonso per tutto l’amore che riesce a dare a sua moglie nonostante le difficoltà: “Sei un grande uomo, c’è chi scappa davanti alle prime difficoltà. L’amore non si compra e ti cambia la vita”.

Poi la frecciatina finale, come risposta a Brenda che ha affermato che non esistono più uomini come suo marito: “Hai ragione, confermo”.