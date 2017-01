Belen Rodriguez fin troppo tenera con l’ex Stefano?

Onestamente a noi sembrano più due genitori amorevoli che due ex pronti a farsi travolgere nuovamente dalla passione, ma come sappiamo il gossip è sempre in agguato, e in queste ore sta fantasticando su un possibile ricongiungimento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai separati da più di un anno.

I due infatti si sono incontrati in Svizzera, nella località dove la showgirl sta trascorrendo le vacanze di Natale insieme al suo fidanzato Andrea Iannone.

Complice l’amore che li lega al loro piccolo Santiago, il ballerino ha raggiunto figlio ed ex moglie in Svizzera, concedendosi un pranzo in compagnia prima di ripartire alla volta di Milano, stavolta con il bambino che ha passato con il papà il Capodanno.

Secondo quanto pubblicato dal settimanale “chi”, però, quello che doveva essere un semplice incontro tra due ex coniugi, per affidare il figlio Santiago al padre per la seconda parte delle feste, si è trasformato in un momento di grande tenerezza.

L’espressione commossa di Belen, gli sguardi affettuosi e un abbraccio che non si vedeva da tanto tanto tempo tra lei e il ballerino, per molti forse sono la testimonianza di un amore che non si è mai spento.

Stefano dal canto suo ha scritto, facendo una sorta di bilancio dell’anno appena passato: “Ripensate all’anno che sta per finire, ripercorrete gli attimi più importanti, radunate i ricordi, scartate quelli brutti, è giusto che restino nel passato, è quello il loro posto…”.