Belen Rodriguez, il suo seno tra scandali e rimpianti

Ha appena debuttato, con grande successo, nel cast di Selfie, e non è solo la sua carriera ad andare a gonfe vele: anche la vita sentimentale di Belen Rodriguez non potrebbe andare meglio.

Nonostante proprio negli studi Mediaset sia costretta a lavorare fianco a fianco al suo ex marito, Stefano De Martino, da cui si è separata da oltre un anno, la showgirl argentina è innamoratissima del pilota del suo cuore, Andrea Iannone.

I due fanno già progetti per il loro futuro, e se per ora è solo il gossip a sottolineare che i due stanno cercando casa assieme e pensando di allargare la famiglia, dando un fratellino al piccolo Santiago, la cosa certa è che tra i due la passione non manca di certo.

Lo dimostra in modo lampante uno scatto in cui i due fidanzati sono alla finestra entrambi a petto nudo: lui copre pudicamente il seno di lei, altrimenti lasciato al vento. La foto è apparsa sul profilo Instagram di Belen e ha scatenato immediatamente le reazioni degli internauti.

La Rodriguez ha postato come didascalia allo scatto: “Una ventata de amor. Gracias a ti veo el sol”.

A quanto pare il nudo frontale deve funzionare dal punto di vista del marketing, visto che è almeno la terza volta che la show girl argentina la ripropone: prima di Andrea, Belen aveva pubblicato scatti simili sia con l’ex Marco Borriello che con Stefano De Martino poco dopo le nozze.

Ma il suo seno è al centro anche di un altro scatto: su Instagram la showgirl ha infatti condiviso una foto di quando era giovanissima, in costume da bagno durante una sfilata, col suo seno al naturale, prima di ricorrere alla chirurgia plastica.

Belen Rodriguez nell’immagine condivisa indossa occhiali da sole, sandali con il tacco e un costume intero rosso con delle decorazioni nere e con una scollatura irregolare, profonda e molto particolare. Il suo seno non è piccolo, ma assolutamente prorompente.

E’ lei stessa ad ammettere di essersi rifatta, e a sorpresa con rammarico: “Io a 19 anni, credo una delle prime sfilate, ma la domanda che mi pongo è ‘Ma perché ti sei rifatta le tette? Erano già belle”.

Per il resto, Belen ha più volte sottolineato di non avere altri ritocchini: “Pensano tutti che sia rifatta da capo a piedi! Confesso che ho fatto qualche punturina in viso ma sono arrivata alla conclusione di non fare più niente – ha detto – A 21 anni ho rifatto il seno perché ero nel mondo dello spettacolo e mi sentivo insicura, ma se tornassi indietro non lo rifarei”.

foto@Instagram