Belen Rodriguez: la verità sulla separazione con Stefano

Andrea Iannone può finalmente tirare un sospiro di sollievo: ora la bella Belen Rodriguez è libera da ogni legame anche dinanzi alla legge.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno infatti messo nero su bianco la fine del loro matrimonio. Dopo tre anni di vita insieme si sono detti addio, dinanzi al giudice del tribunale di Milano. La showgirl argentina si è presentata con il suo legale, Giuseppe Russo. Il ballerino, invece, è stato accompagnato dagli avvocati Nicola Colavita e Laura Matteucci.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la separazione è avvenuta per via consensuale. Il giudice dopo le domande di rito ha chiesto di firmare i documenti per la separazione. I due hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il figlio Santiago circa il suo mantenimento e l’affidamento. In tal senso si prevede che il piccolo Santiago potrà vedere il papà Stefano a weekend alterni.

Oggi Belen pare sempre più innamorata del motociclista Andrea Iannone, mentre il ballerino è ora impegnato con Amici e, dopo il gossip circa la relazione con Diletta Puecher, non è mai uscito allo scoperto con una nuova fidanzata ufficiale.