Belen Rodriguez lavora con Stefano ma sposa Iannone?

By Angela Sorrentino

Il prossimo 8 maggio, come tutti ben sanno vista l’ingente campagna di lancio organizzata, prenderà il via la seconda edizione di Selfie, Le cose cambiano, condotto ancora una volta da Simona Ventura, che rimane una delle poche presenze confermate rispetto allo scorso anno.

Quest’anno infatti sono molte le novità, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, ma quello che ha scatenato di più i pettegolezzi è senza dubbio la presenza, nello stesso studio, di due celeberrimi “ex”: dopo la separazione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno a lavorare fianco a fianco.

Per il ballerino è confermato il ruolo di opinionista e mentore avuto nella prima stagione di Selfie, mentre la soubrette argentina sarà l’inviata speciale di Simona Ventura.

Il pubblico e gli appassionati di gossip terranno sicuramente gli occhi puntati sulla ex coppia: De Martino e Belen sono infatti stati sposati dal 2013 al 2015, ma la loro relazione è nata nel 2012, ed hanno avuto anche un figlio insieme, Santiago De Martino.

I motivi della fine della loro unione non sono mai stati appurati fino in fondo, ma quel che è certo è che entrambi hanno voltato pagina. Se finora Stefano continua a dichiararsi single, Belen già da anno è fidanzata col pilota Andrea Iannone.

Lungi dall’essere un semplice flirt estivo, come in tanti ipotizzavano visto che era nato la scorsa estate mentre entrambi erano in vacanza, la storia è diventata sempre più seria, tanto che i ben informati sono certi che la showgirl argentina sia intenzionata a convolare nuovamente a nozze.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, a ottobre scorso, Belen sembrava perentoria: «Non mi sposerò mai più. Se mai farò solo una festa, magari indossando comunque il vestito bianco, ma il fatto di mettere la firma su di un contratto non mi piace». Poi, ospite di Maurizio Costanzo alla fine dello stesso mese, aveva detto che la sua ferita più grande era quella di sapere che il suo Santiago, che oggi ha quattro anni, non avrebbe più potuto vedere i suoi genitori insieme.

Ma a quanto pare il tempo e l’amore hanno fatto cambiare idea a Belen, e ne è convinto il settimanale Novella 2000.

“Chi la ama ne è sicuro”, si legge sul settimanale di gossip, secondo cui “i presupposti ci sono, a partire da quelli legali” dal momento che il 24 gennaio la showgirl si è separata da Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. “Settembre – scrive Novella 2000 – sarebbe il mese giusto per tornare a vestire l’abito bianco” visto che, essendo la separazione consensuale, “bastano sei mesi per ottenere il divorzio”.