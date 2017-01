Belen Rodriguez riscalda i social con i suoi scatti

Nel bene e nel male è sempre al centro dell’attenzione, anche per merito della sua presenza massiccia sui social network, dove condivide molti momenti delle sue intense giornate, provocando sovente tenerezza, ma anche invidia e un mare di polemiche.

Dopo che nei giorni scorsi è stata attaccata per aver condiviso un video in cui baciava, a detta di tanti, troppo affettuosamente il suo Santiago, Belen Rodriguez torna a “scandalizzare” con video e foto dall’alto tasso erotico.

L’argentina infatti in lingerie e in alcuni scatti anche tutta nuda ammicca provocante e i fan impazziscono. Con i tacchi alti in lingerie e tutta nuda davanti all’obiettivo, la showgirl strizza l’occhiolino all’obiettivo.

Negli ultimi giorni, Belen ha organizzato tre splendidi giorni nel resort 5 stelle L’Albereta, un Relais & Chateaux che si trova nelle colline della Franciacorta, in provincia di Brescia. Secondo i media, Belen avrebbe deciso di allontanarsi per qualche giorno dalla frenetica vita quotidiana, soprattutto per mettere a tacere le voci di una presunta crisi con Andrea Iannone, dovuta all’affacciarsi nella vita della showgirl del suo ex marito Stefano De Martino.

Al ritorno ha dedicato anche qualche giorno esclusivamente al suo bambino, portandolo ad Eurodisney Paris.