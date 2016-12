Bella Thorne e la sua vita sentimentale “ricca”

Periodo complicato per la bella attrice, che non solo si ritrova single, proprio in queste festività in cui si sente il bisogno di essere circondati dall’affetto delle persone care, ma deve anche fronteggiare l’accusa di aver tradito il suo ultimo fidanzato.

Bella Thorne ha solo 19 anni ma ha una vita sentimentale molto ricca, il che non giova quando si ha a che fare coi i pettegolezzi, che trovano terreno fertile per proliferare.

Solo qualche giorno fa l’ex stellina Disney era stata fotografata in compagnia del cantante Charlie Puth: gli scatti divulgati dai media mostravano i due ragazzi molto vicini e affiatati, intenti a scambiarsi tenerezze.

Negli scatti i due sono in spiaggia a farsi le coccole e sono molto vicini, quasi come se stessero per baciarsi: ovviamente le foto hanno fatto subito il giro del web.

Eppure oggi è arrivata la secca smentita di Bella Thorne che afferma che tra lei e Charlie Puth c’è solo una bella amicizia, e del resto la sua storia con l’attore Tyler Posey è finita solo da una manciata di giorni.

Eppure a destare i sospetti degli attentissimi fan, sia di Bella Thorne che di Charlie Puth, sono stati alcun tweet sospetti del cantante.

Charlie, dal canto suo, su Twitter ha raccontato tutta la verità, non nascondendo una certa rabbia nei confronti della Thorne: “Nessuno dovrebbe avere il cuore incasinato e io non voglio essere coinvolto in questa storia. Non conosco Tyler personalmente ma so che le persone non vanno trattate in questo modo. Lei mi ha detto che non stava con lui. Tutto quello che ho letto dopo si è rivelata una sorpresa”.

Silenzio assoluto pure da parte di Tyler Posey ma, secondo quanto riporta una fonte all’Hollywood Life, l’attore sarebbe sconvolto dal comportamento dell’ormai ex fidanzata.