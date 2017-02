Bella Thorne sensuale mostra il lato B in bikini

Cantante, attrice e ballerina, la bellissima Bella Thorne è sempre sulla cresta dell’onda e come ogni celebrità, anche lei è sempre attiva sui social.

La bella cantante, appena 19enne, è conosciuta principalmente per le sue interpretazioni al cinema e in tv, possiamo citare ad esempio “Fratelli per la pelle” o anche “Amityville: The Awakening”, così come in tv con tante partecipazioni a numerose serie dal 2006 ad oggi.

Ultimamente Bella Thorne non disdegna qualche posa “sensuale” come l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, uno scatto che ha “mobilitato” tutti i suoi fan, un bikini celeste fantasia e il suo lato B in bella mostra.

Naturalmente in poco tempo i fan hanno risposto alla grande con quasi 300mila like e tantissimi commenti.