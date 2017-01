Bella Thorne: studio lo script, ma i fan guardano altro!

Annabella Avery Bella Thorne, detta semplicemente Bella Thorne, è molto seguita dai fan soprattutto per le sue interpretazioni in serie tv come “The O.C.” o “CSI- scena del crimine” ma anche pellicole quali “Fratelli per la pelle”, “Insieme per forza” e il più recente “Amityville: The Awakening”.

Lei è non solo attrice ma anche cantante e ballerina, bellissima e venerata da milioni di fan in tutto il mondo a soli 19 anni è davvero molto richiesta ed è già diventata una celebrità, anche lei come tante altre star molto attiva sui social.

Proprio nelle ultime ore Bella Thorne ha condiviso uno scatto che ha attirato l’attenzione dei fan, lei con camicetta e reggiseno mentre legge uno script, e ovviamente scrive: “Morning reads ✨❤️💥 #film #scripts #caughtintheact #photooftheday #happy #cute #instagood”.

Molto sensuale Bella però mostra anche le sue gambe e l’occhio dei fan ovviamente cade sulla camicetta che non riesce a coprire determinate parti del corpo, lo scatto infatti ha raggiunto la cifra record di oltre 300mila like, i fan adesso chiedono il bis, ma Bella Thorne stava solo leggendo lo script di un film.