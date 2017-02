Beppe Fiorello su Rai Uno racconta il naufragio di Portopalo

In mezzo a una miriade di serie e fiction leggere e divertenti, per fortuna la Rai trova spazio anche per inserire qualcosa di più impegnato, una miniserie per riflettere su uno dei problemi più scottanti di questo secolo.

E così, il 20 e il 21 febbraio su Rai1 andrà in onda la miniserie I fantasmi di Portopalo, due puntate liberamente tratte dall’omonimo libro di Giovanni Maria Bellu, prodotte da Rai Fiction e Picomedia in collaborazione con Iblafilm.

Un film civile per raccontare una delle più grandi tragedie del mare dimenticate: il naufragio di Portopalo, in Sicilia, in cui nel 1996 trovarono la morte 283 migranti.

«Del libro di Bellu mi ha affascinato anche il naufragio dell’anima – racconta Giuseppe Fiorello, autore del soggetto e della sceneggiatura nonché protagonista nei panni di uno dei pescatori che, per paura di vedersi sequestrare i pescherecci, decisero di rigettare in acqua i cadaveri e tacere la cosa alle autorità – volevo far conoscere al pubblico questa vicenda sepolta in fondo al mare e dimenticata per troppo tempo dalle istituzioni, per chiarire che quella dei pescatori siciliani non fu omertà, ma paura, paura di gestire una situazione troppo grande. Non era facile raccontare questa storia perché qui non si salva nessuno».

Come sempre, il linguaggio della fiction semplifica, generalizza ma, come dicono molti, bene o male purché se ne parli: “Sono contrario a una gestione dell’immigrazione fatta di muri e di blocchi – afferma Fiorello – anche se poi c’è sempre qualcuno che mi dice: “E allora portateli tu a casa che sei ricco e famoso”.

Fiorello, che da anni voleva portare sul piccolo schermo questa storia, ha infine puntato il dito contro la cattiva gestione del problema immigrazione: “Bisogna aver paura della politica che non sa gestire questo problema, non dei migranti. Sono lasciati allo sbando, ma un uomo deve essere libero di girare per il mondo e seguire il proprio sogno”.

La fiction, nel cast vede anche Giuseppe Battiston, Roberta Caronia e Angela Curri.