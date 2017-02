Beppe Vessicchio, moglie e barba fondamentali nella sua vita

Per accontentare i suoi fans, è stato presente a Sanremo nonostante nessuno dei cantanti con cui aveva collaborato fosse stato ammesso alla kermesse, ed ora Beppe Vessicchio ha scelto di raccontarsi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

L’amatissimo direttore d’orchestra ha raccontato alle telecamere del salotto pomeridiano inizialmente come si è rapportato con la musica: il primo strumento che ha preso in mano è stata la chitarra, con cui ha suonato il famoso Giro di Do.

Vessicchio a Verissimo ha poi spiegato perché generalmente si esprime poco a voce, tanto da essere definito “mito silenzioso”: “Prima ero molto silenzioso, ora sto parlando di più in pubblico anche perché sto promozionando il mio libro”. Il libro in questione è “La musica fa crescere i pomodori”.

“Ho fatto 24 festival, mi rendo conto che questo ha lasciato un segno mediatico – ha aggiunto il Maestro – forse anche perché ho una faccia particolare. Diversamente da tutte e tre le volte in cui davvero non ci sono stato perché ero all’estero o a casa, stavolta ero comunque a Sanremo per il libro”.

Celeberrima assieme a lui anche sua barba: “La barba me la cura mia moglie Enrica, stiamo insieme da 40 anni e non mi hai mai visto senza. Fiorello mi propose di tagliarla in diretta per beneficenza, ma dissi di no, sarebbe stato un trauma per me. La taglierei solo per qualcosa di importante per la comunità. Valuto proposte..”.

Poi le parole sentite sul ruolo importante della moglie nella sua vita: “Mia moglie è stata importantissima, mi ha aiutato a non cedere. Non è facile fare musica agli inizi, non solo per te ma per gli altri, farlo accettare alla tua famiglia, che ti chiede conto di quanto guadagni. Devo dire che mio padre mi ha sostenuto, una delle più grandi gioie è stato fargli capire, poco prima del suo trapasso, che ce l’avevo fatta”.