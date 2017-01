Bevete tè? attenzione all’arresto immediato

Da oggi in poi bere potrebbe risultare parecchio rischioso, sopratutto se vivete in India o state pensando di farci una bella vacanza. Recentemente un uomo, incredulo, è stato letteralmente sbattuto dietro le sbarre perché beveva in tutta tranquillità un te’ in maniera sospeta. Il protagonistica di questa buffa vicenda, Vijay Patil stava sorseggiando un bicchiere di tè, quando improvvisamente un poliziotto le ha domandato cosa stava facendo seduto in quel preciso punto.

L’uomo ha immediatamente dato spiegazioni concrete rivelando che stava bevendo una bevanda come il tè che ama tantissimo, ma la risposta non è sembrata cosi tanto convincente per l’agente, che lo ha arrestato, rendendo noto che il suo comportamento era più che sospetto.

Per fortuna che almeno il giudice ha ragionato sul da farsi, ordinando l’immediato rilasciodi Patil dato che, nonostante fosse già finito in prigione, non stava facendo alcun male a nessuno bevento il tè, non c’era alcun motivo fondato di ipotizzare che per l’ennesima volta stesse violando la legge.