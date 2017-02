By Angela Sorrentino

Beyoncé, per quest’anno dovrà saltare il Coachella Festival

Tra premi e riconoscimenti che continuano a fioccare e l’incredibile notizie della doppia gravidanza, questo per Beyoncé è un periodo d’oro.

La star non vorrebbe certo tralasciare alcun impegno, né tantomeno scontentare i fans, ma deve comunque fare più attenzione alla sua salute e certamente allentare un po’ i ritmi.

Dopo l’annuncio social della doppia gravidanza, Beyoncé ha continuato ad esibirsi: dopo i Grammy, ha partecipato anche ai Brit awards 2017, dove è stata premiata come Miglior artista internazionale solista femminile.

Dietro suggerimento dei medici, Beyoncé ha così cancellato la sua partecipazione al Coachella Festival, dove avrebbe dovuto esibirsi il 15 e il 22 aprile. Un brutto colpo per i fan e per l’organizzazione stessa del Festival, che ha appreso la notizia solo in questi giorni.

La decisione è stata annunciata congiuntamente dal suo team di manager e dalla squadra del Coachella in una dichiarazione. Inoltre, la notizia è stata riportata anche sul profilo ufficiale Facebook del Coachella.

La star è sempre stata un’habitué del Festival, sul palco o a far festa con gli altri partecipanti, sovente con una coroncina di fiori in testa e un paio di shorts, come richiede il dress code del deserto californiano.

Tuttavia per i fan dell’ex Destiny’s Child l’appuntamento è solo rimandato. “Goldenvoice – il team promozionale del Coachella – e Parkwood – società di management che gestisce gli impegni della cantante – sono liete di annunciare che sarà uno dei nomi di punta dell’edizione 2018 del festival”.