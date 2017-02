Beyoncé risponde alle critiche col dito medio

La sconfitta ai Grammy Awards nei confronti della collega e rivale Adele, non ha infastidito Beyoncé tanto quanto le critiche post premiazione.

In queste ore infatti una critica è arrivata ad esempio dal chitarrista messicano Carlos Santana che ha definito le interpretazioni di Beyoncé più come “spettacolo” che come cantante “vera”, ma la felicità di Beyoncé per la prossima maternità, ha fatto si che passasse sopra a tutto e tutti.

La cantante però non ha negato una certa delusione ed ha risposto sui social in modo non proprio “fine” condividendo uno scatto in bianco e nero dove oltre a mostrare il pancione è ben visibile anche il dito medio delle mani.

Dunque un modo, non proprio ortodosso, per dire “me ne frego delle critiche” e il post ha raggiunto l’obiettivo sul suo profilo ufficiale Instagram, tra l’altro il primo scatto è stato accompagnato poi da una seconda immagine insieme alla madre, anche lei definita “Gangsta” con tanto di dito medio alzato.

foto@Instagram