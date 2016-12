Bill Cosby, sue precedenti dichiarazioni saranno usate al processo

I giudici hanno deciso ufficialmente che le dichiarazioni dell’attore Bill Cosby, precedentemente esposte, potranno essere utilizzate nel processo attualmente in corso.

La decisione arriva dal giudice della Pennsylvania che proprio nella giornata di lunedì avrebbe confermato la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni dell’attore legate alle deposizioni tra il 2005 e il 2006, quando a quel tempo confermò che aveva utilizzato “Metaqualone”, una sorta di farmaco sedativo.

Naturalmente, lo stesso Bill Cosby ha più volte confermato che si trattava di rapporti consensuali, dunque secondo l’attore non ci sarebbe stata violenza di nessun tipo, Secondo le deposizioni precedentemente fornite dall’attore, non vi erano stati rifiuti e in mancanza di una conferma ma anche di una negazione ad un eventuale rapporto, non ci sarebbe stata dunque violenza da parte sua.

Intanto gli avvocati hanno cercato qualsiasi cavillo per cercare di far saltare la causa, non ultima: la possibile cecità dell’attore ma il processo è ormai fissato al prossimo giugno.

