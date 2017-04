Bill Cosby tentativo disperato per l’opinione pubblica

La causa per violenza sessuale a carico dell’attore Bill Cosby, comincerà il prossimo 5 giugno a Philadelphia e la giuria sarà scelta a cominciare dal prossimo mese.

Come riferisce il magazine RadarOnline, i legali dell’attore insieme ovviamente allo stesso Bill Cosby sono intenzionati a tentare un ultimo tentativo per acquisire nuovamente la fiducia dell’opinione pubblica prima che il processo abbia inizio.

Secondo la fonte citata dal magazine, Bill Cosby attraverso i suoi agenti avrebbe pensato ad un “recupero” della sua credibilità e del favore dell’opinione pubblica, organizzando un’intervista faccia a faccia, nella quale sarà presente anche la figlia Erika, tramite l’Hollywood Reporter.

Nell’intervista saranno presenti anche ex colleghi come Phylicia Rashaad, la “moglie” televisiva nella fortunata serie “I Robinson”, così come l’ex stella di Hollywood Melba Moore, nel frattempo la moglie Camille progetta di scrivere un editoriale per sostenere il marito.

Intanto la causa si terrà per la vicenda di Andrea Constand, per la quale Bill Cosby deve rispondere dell’accusa di aver drogato e poi violentato la donna presso la Temple University nel 2004.